„Wissenswertes rund um die Energieeffizienz“ ist eine Informationsveranstaltung am Dienstag, 19. März, ab 15 Uhr in den Räumen der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg am Lahnsteiner Salhofplatz überschrieben, die sich speziell an Hausbesitzer wendet. Gemeinsam laden die Volksbank und der Eigentümerverband Haus & Grund Rhein-Lahn Mitglieder, aber auch alle Interessierten zu diesem Nachmittag ein.