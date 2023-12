Auch in Zeiten, in denen das Weltgeschehen den Menschen viele Sorgen bereitet, gibt es sie noch: Wohlfühl-Inseln, die durch ehrenamtliches Engagement und Eigeninitiative von Bürgern ermöglicht werden. Dazu gehörten beispielsweise die drei kleinen Weihnachtsmärkte am ersten Advents-Wochenende in Lahnstein. Auch in diesem Jahr fanden sie wieder großen Zuspruch.