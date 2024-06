Alternativlos: Neue digitale Handfunkgeräte verursachen Kosten von rund 50 000 Euro

Zehn Jahre alt sind die bisherigen Handfunkgeräte der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich; jetzt müssen neue beschafft werden. Der Grund: Im laufenden Jahr wird durch die ausrüstende Firma ein Update für die digitalen Handfunkgeräte aufgespielt. Veraltete Geräte sind mit diesem Update nicht kompatibel, was dazu führt, dass die Geräte nicht weiter durch die Feuerwehr genutzt werden können und unbrauchbar werden.

Ein Einloggen ist mit den alten Geräten nicht möglich. In der VG Aar-Einrich sind davon 55 Geräte betroffen. Das hat zur Folge, dass 55 neue Handfunkgeräte inklusive Ladeerhaltung, Bedienarmatur und Kleinteile beschafft werden müssen. Da die betroffene Firma mit dem Land Rheinland-Pfalz einen Rahmenvertrag für deren Geräte geschlossen hat, sei die Vorgehensweise alternativlos. Dementsprechend fallen für die VG über den Rahmenvertrag des Landes Kosten in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro an. Dazu wird vom Land Rheinland-Pfalz kein separater Zuschuss gewährt, da die Investition über die Pauschale der Feuerschutzsteuer abgegolten ist. red/up