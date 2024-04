Plus Limburg Als neun Menschen im Limburger Dombunker starben: Gedenktafel geplant Von Dieter Fluck i Günter Butzbach zeigt auf die Stelle des Kalkfelsens, wo sich im Zweiten Weltkrieg der Ausgang des Dombunkers befand. Foto: Dieter Fluck In der Altstadt sind zahlreiche historisch bedeutsame Gebäude auf kleinen Hinweistafeln erklärt. Das macht den Rundgang für Touristen attraktiv, selbst Limburger lernen bisweilen noch etwas hinzu. Lesezeit: 2 Minuten

„Eine Örtlichkeit mit geschichtlicher Relevanz, die nicht in Vergessenheit geraten darf, wurde bisher nicht in das Blickfeld gerückt. Das ist der sogenannte Dombunker am Lahnufer gegenüber der sogenannten Rabeninsel“, sagt Günter Butzbach. Der Altstadtbürger hat sich deshalb mit dem Vorschlag an die Stadt gewandt, dort eine Gedenktafel aufzustellen. Anfang April hat ...