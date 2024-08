Plus Rhein-Lahn

Akkus im Grünschnitt in Dachsenhausen gefunden: Explosionsgefahr

i Mitarbeiter der Abfallwirtschaft haben versteckte Akkus im Grünschnitt gefunden. Foto: Kreisverwaltung Rhein-Lahn

Auf dem Gelände des Umschlagplatzes für Kompost, Erdaushub und Altbaustoffe (UKEA) in Dachsenhausen sind am Freitag der vergangenen Woche mehrere Akkus in abgegebenem Grünschnitt gefunden worden.