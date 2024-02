Plus Nassau AfD will in der Nassauer Stadthalle tagen: Bürger protestieren, Stadt sieht keine Handhabe Zu Anfang nur ein Gerücht, nun ein bestätigter Fakt: Die Stadthalle Nassau soll für den 23. März an die AfD vermietet werden. Nach Informationen dieser Zeitung soll die Stadt Nassau als Vermieter bereits einen Vertrag mit der AfD-Landesgruppe RLP/Saarland für den besagten Termin geschlossen haben. Dabei sollen etwa 70 Personen zu Gast sein. Unter den Bürgern regt sich Protest. Von Marta Fröhlich

Dies hat den Nassauer Bürger Horst Garbe dazu bewogen, eine offizielle Anfrage an den Stadtrat zu stellen, die am Montag in der Einwohnerfragestunde behandelt werden soll. Diese Anfrage soll offiziell klären, ob „die Stadt Nassau die Stadthalle ... an die politische Partei AfD oder Organe/Mandatsträger dieser Partei vermietet hat und ...