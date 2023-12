AfD kritisiert „Verbotspartei“

Der AfD-Kreisverband Rhein-Lahn weist die Forderung der Grünen nach einem Verbot von Feuerwerk in Bad Ems – sowohl an Silvester als auch an der Kirmes oder zu sonstigen Anlässen – entschieden zurück. Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes und der AfD-Kreistagsfraktion, Alexander Heppe, erklärte hierzu: „Die Grünen legen erneut die Axt an unsere Traditionen und Gepflogenheiten, die sie ganz offenkundig verachten.“