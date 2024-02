Die geplante Vermietung der Nassauer Stadthalle an die AfD am 23. März hat am Montagabend für ein volles Haus beim Stadtrat gesorgt. 150 Bürger wollten zur Einwohnerfragestunde zugegen sein, weshalb der Rat seine Sitzung aus dem geplanten Ratssaal in die große Stadthalle verlegt hatte.