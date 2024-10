Änderungen zum Raumordnungsplan benannt: Aar-Einrich bezieht Stellung zu Windkraft

Einzelhandels- und Zentrenkonzept mit Hahnstätten und Katzenelnbogen abgestimmt

Markus Würmlin berichtete zum Stand des Flächennutzungsplans. So sei das Einzelhandels- und Zentrenkonzept mit der Stadt Katzenelnbogen und der Ortsgemeinde Hahnstätten als den betroffenen Kommunen abgestimmt. In Katzenelnbogen und Hahnstätten sollen jeweils ein Versorgungsbereich in der Stadt- oder Ortsmitte, an der Rheinstraße in Katzenelnbogen sowie an der Aarstraße in Hahnstätten (Bereich Rewe und Aldi) sowie je ein sogenannter Solitärstandort aufgenommen werden.