Von der guten Stube Lahnsteins aus in die große weite Welt: Bei seinem Adventskonzert am Sonntagnachmittag und -abend nahm der Männerchor Lahnstein das Publikum mit auf eine Weltreise. Naja, auf eine halbe zumindest. Nach Polen, England und Schweden ging’s unter anderem, nach Böhmen und an die türkische Küste und, definitiv als weiteste Entfernung, in Lehárs „Land des Lächelns“, im Klartext: nach China.