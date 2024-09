Plus Nassau

Achterbahnfahrt der Gefühle: tonArt Kids begeistern mit „Eule“ in Nassau

Von Marta Fröhlich

i Nicht nur wegen der fantasievollen Kostüme war die „Eule“ in der Nassauer Stadthalle ein voller Erfolg. Mit vollem Einsatz und Talent erweckten die Kinder der tonArt Kids Waldtiere zum Leben und nahmen ihre Zuschauer mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Foto: Marta Fröhlich

„Vor anderen zu singen, ist ganz schön mutig“, sagt der Dachs zur Eule und er hat so recht. Denn vor einer an gleich zwei Nachmittagen ausverkauften Nassauer Stadthalle auf die Bühne zu gehen, erfordert eine Menge Mut. Diesen haben die 60 Kinder und Jugendlichen der tonArt Kids absolut bewiesen, als sie am vergangenen Wochenende das Musical „Eule findet den Beat – mit Gefühl“ aufführten.