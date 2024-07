Plus Loreley Abschied nehmen: Die letzte Prog-Party auf der Loreley startet bald i Steve Hackett war einst Gitarrist der legendären Band Genesis. Seitdem hat er viele Platten gemacht und Konzerte gespielt. Foto: Lee Millward/dpa Es dauert nicht mehr lange, dann findet das letzte „Night Of The Prog“-Festival im Amphitheater auf der Loreley statt. Laut Veranstalter WiV Entertainment soll es eine grandiose finale Party werden – „wir hoffen auf gutes Wetter, beste Stimmung und grandiose Auftritte“, heißt es auf der Internetseite. Dafür sollen dann auch bekannte Namen der Prog-Szene wie Steve Hackett, Riverside und Big Big Train sorgen. Lesezeit: 2 Minuten

Einlass am Freitag, 19. Juli, und am Samstag, 20. Juli, ist jeweils um 13.15 Uhr. Am Freitag spielen ab 14 Uhr Inhalo, Cheeto’s Magazine, IZZ, Sylvan, Alex Henry Foster, Arema und gegen 23.30 Uhr Riverside. Die Polen haben sich in den vergangenen 20 Jahren einen guten Ruf erspielt und zählen ...