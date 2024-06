Plus Bad Ems

Abendmarkt geht in nächste Runde: Den „blauen Ozean“ für Bad Ems gefunden

Von Andreas Galonska

i Viel Betrieb gab es bereits bei der Premiere des Abendmarkts in Bad Ems Anfang Mai. Am Donnerstag steht der zweite Markt auf dem Programm, bei dem auch musikalische Auftritte geboten werden. Foto: Ulrike Bletzer

Gut gelaufen, aber Anfang Mai hatte das Wetter nicht so recht mitgespielt. Das kann diese Woche besser aussehen, wenn am Donnerstagabend der Abendmarkt in Bad Ems wieder seine Pforten öffnet. Harald Ross berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, wie er das Konzept dafür entwickelt hat.