„99 – Wer schlägt sie alle?“: Lahnsteinerin probiert sich im Fernsehen aus

i Spannung: Am Donnerstag startet die neue Staffel von „99 – Wer schlägt sie alle?“. Mit dabei ist diesmal eine 18-Jährige aus Lahnstein. Foto: SAT.1/Julia Feldhagen

Einmal ins Fernsehen und zurück – oder vielleicht noch häufiger? Diese Frage stellt sich Alina Erdlei dieser Tage. Keine zwei Monate ist es her, da war die 18-Jährige aus Lahnstein zu Dreharbeiten für eine TV-Show in den Niederlanden – und in wenigen Tagen ist sie erstmals im Fernsehen zu sehen: Denn am Donnerstag zeigt Sat.1 um 20 Uhr die Gameshow „99 – Wer schlägt sie alle?“ – und die Abiturientin aus Lahnstein ist eine der Kandidatinnen.