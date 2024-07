Plus Bad Ems 700-Jahr-Feier Bad Ems: Vereine zeigen große Bandbreite Von Andreas Galonska i Viel Freude an der Bewegung in den „schmalen Zigarren“ auf der Lahn vermittelten (von links) Nicola Guvran, Nico Huckfeld, Caroline Kindel und Stefan G. Rohr vom Ruderverein. Foto: Andreas Galonska Ein gelungenes Fest von und mit den Bürgern: Als Teil der 700-Jahr-Feier präsentierten sich Bad Emser Vereine entlang der Römerstraße und im Kurpark. Besucher kamen an den zahlreichen Ständen schnell mit den Vereinsleuten ins Gespräch, erfuhren viel Neues und konnten sich bei Mitmachaktionen einbringen. Lesezeit: 3 Minuten

Beim Singen für Groß und Klein im Marmorsaal stimmte Stadtbürgermeister Oliver Krügel aber zunächst Molltöne an. „Wir haben uns überlegt, ob das Fest überhaupt stattfinden soll“, räumte er angesichts der Brandkatastrophe im Vier-Türme-Haus ein. Dennoch ist es bei dem Fest am Wochenende geblieben, das am Tag der Vereine zahlreiche Besucher ...