Plus Bad Ems

700-Jahr-Feier Bad Ems: Kabarett mit Hang zum Idealismus

Von Ulrike Bletzer

i Lars Reichow sparte bei seinem Auftritt im Rahmen der 700-Jahre-Feier in Bad Ems nicht mit Spitzen gegen Nationalisten und versteckter Gesellschaftskritik. Foto: Ulrike Bletzer

So viele tolle Komplimente auf einmal dürfte Bad Ems noch nicht einmal zu seinen Glanzzeiten als Kaiserbad eingeheimst haben. Von „einer Stadt von ganz besonderer Schönheit mit einem ganz besonderen Duft“ sang Lars Reichow in seinem eigens für den Anlass gedichteten Geburtstagssong unter anderem und setzte – völlig zu Recht natürlich – noch einen drauf: „Wir befinden uns hier in der schönsten Stadt von ganz Rheinland-Pfalz.“