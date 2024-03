Plus Lahnstein 700 Jahre Stadtrechte in Lahnstein: Der Kurfürst hatte das Sagen Von Michael Stoll i Prof. Gerhard Fouquet referierte in der Stadthalle zur Stadtwerdung von Lahnstein. Foto: Michael Stoll Lesezeit: 3 Minuten „700 Jahre Stadtrechte in Ober- und Niederlahnstein“ – da könnte man heutzutage doch annehmen, dass die Bürger an Rhein und Lahn damals tatsächlich ihre Freiheit und weitgehende Rechte durch königliches Privileg erhalten haben.

Ganz so einfach aber war die Sache nicht, wie Professor Dr. Gerhard Fouquet in seinem spannenden und hintergründigen Vortrag zum Auftakt zum Stadtjubiläum ausführte, denn die hohen Herren in den Erzbistümern Mainz und Trier gaben ihre Macht und ihre Einnahmen so schnell nicht aus der Hand ... Reise durch die Zeit Eine Reise ...