Plus Limburg

50. Limburger Altstadtfest startet stimmungsvoll: Programm bis Sonntag

i Zur Eröffnung des Limburger Altstadtfest war schon mächtig etwas los auf der Plötze. Foto: Stadt Limburg/Johannes Laubach

Freitag 20.30 Uhr in der Limburger Altstadt: Wetter, wie es besser nicht sein könnte, Tausende unterwegs in den Gassen und auf den Plätzen, Action auf den Bühnen, die Stimmung entspannt. Ein Superstart für das 50. Limburger Altstadtfest. Ob es so bleibt am Samstag und Sonntag, das hängt wohl auch ganz stark vom Wetter ab.