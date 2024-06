Plus Holzappel

400 Jahre Fensterbau Schwarz: Jubiläum in Holzappel

Von Thorsten Kunz

i Der Präsident der Handwerkskammer Koblenz, Kurt Krautscheid (links), richtete ein Grußwort an das Unternehmen von Thilo Schwarz. Foto: Heyeckhaus

400 Jahre Schwarz Fensterbau: Ein Gewerbe, das in den unruhigen Zeiten des Dreißigjährigen Krieges begründet wurde und heute noch besteht. Das musste natürlich gefeiert werden. Zu seiner Jubiläumsfeier hatte sich das Unternehmen in der Nassauer Straße in Holzappel, das heute rund 20 Mitarbeiter zählt und von Geschäftsleiter Thilo Schwarz geführt wird, dann auch einiges ausgedacht.