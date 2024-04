Plus Braubach 40 Jahre Hochwassernotgemeinschaft Braubach: Schutz vor Fluten und Starkregen bleibt wichtig Von Michael Stoll i Schutz vor Fluten und Starkregen bleibt wichtig Foto: Michael Stoll/ms „Hochwasser bedroht Existenz“, „Schadensbilanz nach der Flut ist enorm, „Furcht vor Hochwasser wächst“ – so lauteten die Schlagzeilen in den 1980er- und 90er-Jahren, nachdem die Stadt Braubach mehrfach überflutet worden war. Lesezeit: 4 Minuten

Die kleine Ausstellung, in der die Zeitungsausschnitte zu sehen waren, erinnerte in der Barbarakirche an das 40-jährige Bestehen der Hochwassernotgemeinschaft Braubach (HWNG), die hier zu einem festlichen Abend eingeladen hatte. Und viele Gäste waren gekommen, darunter die früheren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Braubach, Hans-Dieter Ilgner und Werner Groß, Ex-Stadtbürgermeister Albert Doerschug ...