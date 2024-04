15 Jahre im Dienst der Ortsgemeinschaft: In Dörnberg gibt Alfred Goebels seinen Vorstandsposten weiter

Die Ortsvereinsgemeinschaft (OVG) Dörnberg hat einen neuen Vorsitzenden. Nachdem Alfred Goebels nach rund 15 Jahren seine Zeit gekommen sah, das Ehrenamt zur Verfügung zu stellen, wählte die Jahreshauptversammlung seinen bisherigen Stellvertreter Nico Wenig an die Spitze des vielseitig aktiven Ortsvereins der Esteraugemeinde. Unterstützt wird er vom Zweiten Vorsitzenden Holger Wenig, der neu in den OVG-Vorstand berufen wurde.

Birgit Walther löst ihren Vorgänger Dennis Horz in der Funktion des Kassierers ab, Nicole Haxel kümmert sich um die Schriftführung des Vereins. Die drei Beisitzerposten gehen an Julia Czapla, Sebastian Dette und Philipp Vogt. Ortsbürgermeister und Wahlleiter Heiko Hofmann dankte dem Vorstand für sein Engagement im Dienst der Allgemeinheit und wünschte dem verjüngten Führungsteam weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohl der Dorfbewohner.

In seinem letzten Jahresbericht konnte Alfred Goebels wiederum auf zahlreiche Aktivitäten der OVG verweisen. Darunter die Mitwirkung beim Kinderumzug am Rosenmontag, bei der Dorfkirmes mit einem Frühschoppen in Dörnberg-Hütte, beim Umwelteinsatz zum Tag der sauberen Natur sowie bei der Nikolaus- und Weihnachtsfeier in der Pfarrscheune.

„Ich habe es in all den Jahren immer als meine Pflicht angesehen, die Dorfgemeinschaft zu fördern“, betonte Goebels: „Und wenn ich heute aus dem Amt scheide, dann ist das gut und richtig, weil ein Wechsel stets mit neuen Ideen verbunden ist.“ Dem konnte sich sein Nachfolger mit dem Dank im Namen des Vereins voll und ganz anschließen. „Du hast mit deinem Engagement nicht nur die OVG, besonders auch unser Dorfleben bereichert und geprägt“, betonte Nico Wenig.

Im Ausblick auf die Planungen für das Vereinsjahr 2024 informierte der Vorsitzende über die bereits feststehenden Termine. Dazu gehören unter anderem der zweite Walderlebnistag für Kinder (19. April), der„Tanz in den Mai“ mit der Kirmesgesellschaft (30. April), das große Wanderfest „Dörnberger Lahnschleife“ der Ortsgemeinde (30. Mai), die Dorfkirmes (6. bis 9.September) und die Kinder-Nikolaus- und Weihnachtsfeier (7. Dezember). wis