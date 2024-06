Plus Birlenbach

11.000 Kilometer von Zuhause entfernt: Zwei Argentinier arbeiten als Bademeister in Birlenbach

Von Johannes Koenig

i Gut in Deutschland angekommen: Marisol und Juan übernehmen die Badeaufsicht im Birlenbader Freibad. Fotos: Johannes Koenig Foto: Johannes Koenig

Noch bis Ende August sind die Südamerikaner Juan und Marisol in Rheinland-Pfalz und arbeiten im Birlenbacher Freibad als Rettungsschwimmer. Wie es dazu kam und was ihnen an Deutschland besonders gefällt.