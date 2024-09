Plus Lahnstein 100 Jahre Freundschaft und Brauchtum: „24er“ feiern rauschende Kirmes zum großen Jubiläum Von Ulrike Bletzer i Neben vielen anderen Gruppen zog auch die Traditionsgarde Rot-Weiß zum Kirmesumzug durch Lahnsteins Straßen. Foto: Ulrike Bletzer Ganz schön flott für eine 100-Jährige: Nach allen Regeln der Kunst hat die Gesellschaftliche Vereinigung Oberlahnstein 1924, vielen besser kurz und knackig als 24er bekannt, am Wochenende ihren superrunden Geburtstag gefeiert – und feiert ihn auch noch am Montag. Lesezeit: 3 Minuten

Mit einer Kirmes, die eigentlich wie eh und je und doch ein bisschen anders als in all den Jahren zuvor war: Das Herzstück war zweifellos der Festkommers am Sonntag, der den üblichen Ablauf ein wenig durcheinanderwirbelte. Den Opener lieferte allerdings wie gewohnt am Freitagabend eine große Disco im Festzelt: Die ...