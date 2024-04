Plus Katzenelnbogen 100 Jahre Bartholomäusmarkt: Katzenelnbogen feiert sein großes Traditionsfest Von Uschi Weidner i Eine der vielen Traditionen des Festtags war der Kirmestanz der Marktgesellschaft am Einrichmuseum in der Stiftstraße. Fotos: Uschi Weidner Foto: Uschi Weidner In diesem Jahr feiert der Katzenelnbogener Bartholomäusmarkt sein Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. Das nahmen die Verantwortlichen des Einricher Heimatvereins zum Anlass, zu einem Festtag einzuladen. „Wenn wir uns nicht erinnern, vergeht unser Leben spurlos“. Diesen Satz eines klugen Mannes zitierte am Festabend Wolfgang Müller, lange Jahre Vorsitzender des Einricher Heimatvereins. Lesezeit: 4 Minuten

Ein Rundgang mit Gerhard Zorn, der seit geraumer Zeit zu Nachtwächterwanderungen einlädt und dabei historische Plätze in der Stadt wunderbar beschreibt, läutete die Feierlichkeiten ein. Dann folgte das traditionelle „Kirmes ausgraben“. Die Menschen im Einrich lieben diese Traditionen. So ist es ein Ritual, am Marktmontag des Bartholomäusmarkts die Kirmes auszugraben. ...