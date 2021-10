Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 15:49 Uhr

Zur Person: Seine Wiege stand in der Pfalz Die Wiege Kohlmaisers stand am 3. Juli 1921 in der kleinen Pfalzgemeinde Ginsweiler. Als eines von vier Kindern – der Vater war Maurerpolier – wuchs Josef in ärmlichen ländlichen Verhältnissen auf.