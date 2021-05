Wie kommen die Feuerwehren im Rhein-Lahn-Kreis durch die Krise?

Der Kreisfeuerwehrverband vertritt die Interessen von rund 12.700 Mitgliedern im Rhein-Lahn-Kreis. Auch vor den Feuerwehren macht die Pandemie keinen Halt. Der Ausbildungsdienst war zeitweise eingestellt und ist nun stark eingeschränkt. Den Fördervereinen, mit denen die Wehren Zusatzausrüstungen finanzieren, fehlen Einnahmen durch ausgefallene Veranstaltungen. Wie sind unsere Feuerwehren derzeit aufgestellt? Der Verband führte bereits zwei Umfragen direkt bei den Einheitsführern durch, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Nun waren aber alle aktiven Mitglieder gefragt, ihre Meinung in einer Umfrage abzugeben. So nahmen 404 Mitglieder an einer Befragung teil. Viele Erkenntnisse sind nicht überraschend, über einige könnte man aber nachdenken. In der ersten Frage nach dem persönlichen Befinden geben die meisten Teilnehmer an, es gehe ihnen gut. Die überwiegende Mehrheit ist jedoch die Beschränkungen leid. 65 Teilnehmer fühlen sich einsam und es geht ihnen daher durch die Einschränkungen nicht gut. Hier wird deutlich, wie wichtig für viele die Mitgliedschaft in den Feuerwehren ist, fühlen sich doch viele in ihrer Einheit wie in einer Familie aufgehoben. Sehr beruhigend hingegen sind die Antworten auf die zweite Frage. „Wie hat sich das Interesse an der Feuerwehr in der Pandemie verändert?“. Hier gibt der überwiegende Teil an, das Interesse habe sich nicht verändert oder es habe sogar deutlich zugenommen. Ein Augenmerk sollte man auf das Viertel der Kameraden legen, die angeben, das Interesse an der Feuerwehr habe abgenommen oder man habe neue Interessen gefunden. Rund zwei Drittel der Teilnehmer werden ihr Engagement nach der Pandemie unverändert beibehalten, ein Viertel der Teilnehmer werden sich sogar mehr engagieren. Nur knappe zehn Prozent wollen sich weniger in der Feuerwehr engagieren.