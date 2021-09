Tanja Steeg will aktiv daran mitwirken, dass Limeskastell in Pohl in eine breit aufgestellte Trägerschaft zu überführen. Für die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn spielt der Limes eine wichtige Rolle beim Bemühen, die unterschiedlichen touristischen Attraktionen der Region miteinander zu verknüpfen.