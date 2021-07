Stieftochter missbraucht: Lahnsteiner muss dreieinhalb Jahre in Haft

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in fünf Fällen hat das Landgericht Koblenz einen 66-jährigen aus Lahnstein zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die ursprüngliche Anklageschrift hatte dem Mann vorgeworfen, zwischen 1993 und 2004 in Lahnstein, später in Bad Ems fortgesetzt seine Stieftochter zwischen ihrem 7. und 18. Lebensjahr insgesamt 55-mal missbraucht zu haben, 23-mal, als sie noch unter 14 Jahre alt war. 48 Fälle wurden aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig eingestellt, da sie für die Zumessung des Strafmaßes nicht weiter ins Gewicht gefallen wären.