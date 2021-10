Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 15:41 Uhr

Seniorenbeirat regte Wohnprojekt in der Marktstraße an

Nachdem ein Antrag der Gemeinde zur Förderung im Rahmen des Landesprojekts „Wohnpunkt RLP“ zum Ende des vergangenen Jahres abgelehnt wurde, hielt Hahnstätten am generationsübergreifenden Konzept einer Bebauung des ehemaligen Lidl-Geländes an der Marktstraße fest und entschied sich, das Konzept in Eigenregie weiter umzusetzen. Der Seniorenbeirat der ehemaligen Verbandsgemeinde Hahnstätten hatte als mögliche Nutzung des Lidl-Geländes ein Generationenwohnprojekt angeregt.