Seit vielen Jahren mit der Schule verbunden

Tanja Noppe ist fünffache Mutter und dadurch seit vielen Jahren mit der Schule verbunden. 2003 wurde Noppe Klassenelternsprecherin in der Grundschule im Einrich, 2004 Klassenelternsprecherin der Realschule und ist seit 2006 Schulelternsprecherin der Realschule plus und bis heute an der Realschule plus und Fachoberschule im Einrich.