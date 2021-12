Schwer kranke Kinder und deren Familien in die Mitte der Gesellschaft holen

In Deutschland gibt es rund 50.000 Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzend erkrankt sind. Für sie und ihre Familien setzt sich der BVKH ein, um sie aus dem sozialen Abseits zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Geschäftsführerin Sabine Kraft wurde für ihre Verdienste mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 2015 richtete der Bundesverband auch das „Oskar Sorgentelefon“ ein. Dort sind anonym und kostenlos geschulte Mitarbeitende zu erreichen, die alle Fragen zu lebensverkürzenden Erkrankungen bei Kindern beantworten. Mehr Infos unter www.frag-oskar.de oder www.bundesverband-kinderhospiz.de