Satzung gegen Wildwuchs bei Werbetafeln verabschiedet

Der Gemeinderat hat sich für eine Satzung zum Aufstellen von Plakatwänden ausgesprochen. Ziel dieser Satzung ist es, für das gesamte Gebiet Hahnstätten inklusive des Ortsteils Zollhaus für Werbung an Gebäuden und auf Grundstücken Mindeststandards im Hinblick auf Standort, Größe und Anzahl zu definieren. Dadurch werde „eine ortsbildverträgliche Steuerung von Werbeanlagen ermöglicht, die zu einem gepflegten Gesamterscheinungsbild beiträgt“. Hintergrund dieser Satzung ist, dass in den zurückliegenden Jahren mit dem Errichten großflächiger Werbetafeln, die häufig auch von Firmen für Fremdwerbung angemietet werden, das Ortsbild empfindlich gestört werde. Dies führe in vielen Bereichen zu einem unausgewogenen Verhältnis zur baulichen Nutzung und zu einer städtebaulich unerwünschten Häufung von Werbeanlagen. Zuletzt sorgte eine mögliche Werbetafel an der Einfahrt zum Netto-Markt für Diskussionen. Wie Joachim Egert dazu mitteilte, habe es Gespräche gegeben, mit dem Ergebnis, dass die geplante Stellwand in Richtung Kalkwerk verschoben werden soll.