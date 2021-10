Die Rückschnittarbeiten auf der Aartalbahnstrecke sind weit vor dem 29. Februar abgeschlossen worden. Für die geplante CityBahn und deren Teilstrecke von Wiesbaden nach Bad Schwalbach war die Maßnahme notwendig, um die zwingend vorgeschriebene Baugrunduntersuchung für die Trasse in diesem Frühling/Sommer in regenarmer Zeit zu ermöglichen. Das teilt der Rheingau-Taunus-Kreis in einer Pressemeldung mit.