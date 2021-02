Münchenrother war mit dabei: So entstehen die Thesen für den Wahl-O-Mat

Am 14. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Ein Dutzend Parteien sowie eine Wählervereinigung treten an. Doch wen wählen? Eine Orientierungshilfe bietet der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Mit seinen Thesen gibt das Online-Tool eine Übersicht über kontrovers diskutierte Themen und wie die antretenden Parteien dazu stehen. Im Wahl-O-Mat-Redaktionsteam für diese Landtagswahl war mit Christopher Groß aus Münchenroth ein junger Wähler aus dem Rhein-Lahn-Kreis vertreten. Er hat mit unserer Zeitung über die Genese der Wahl-O-Mat-Thesen sowie über seine Motivation, daran mitzuwirken, gesprochen.