Mitgliederschwund: Vorstand appelliert an Flachter, sich im Verein zu engagieren

Vor drei Jahren hatten die Flachter den Eindruck, dass der TuF Flacht nach Problemen, einen Vorstand zu finden, die Kurve bekommt und das Vereinsschiff wieder in ruhigerem Fahrwasser navigiert. Dazu wurde an notwendigen Stellschrauben gedreht, als der TuF von der klassischen Vorstandsstruktur zu einem neuen Konstrukt mit einem Vorstandsteam aus vier gleichberechtigt handelnden Personen gewechselt war. Doch nun gerät der Verein wieder erneut ins Wanken: Eine dramatische Entwicklung bei den Mitgliederzahlen, in der immer kleiner werdenden Abteilungsstruktur und der mangelnden Bereitschaft der Flachter Bürger, im TuF Führungsarbeit zu übernehmen, wurde in der Versammlung deutlich.