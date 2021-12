Mit Gästekarte Anreize schaffen

Plus

Daniel Schmidt präsentierte der Versammlung die regionale und überregionale Tourismusstruktur der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Er beschrieb den Status quo im Hinblick auf das Angebot der Übernachtungsmöglichkeiten in der Region: In der VG Aar-Einrich gibt es rund 300 Gästebetten in Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen. Neun Stellplätze für Wohnmobile sowie 36 Restaurants und Gaststätten. Zur Infrastruktur der VG zählen sechs überörtliche Wanderwege mit einer Länge von 350 Kilometern und zwei Radwege mit einer Gesamtlänge von 99 Kilometern.