An dem Willen, sich impfen zu lassen, mangelt es im Rhein-Lahn-Kreis nicht. Das bewies die Initiative von Olaf Spriestersbach aus Singhofen und des Omnibusunternehmens Modigell & Scherer, das mit seinem zum Weihnachts-Impfbus umfunktionierten Beförderungsgefährt in dieser Woche Station in Hahnstätten, Singhofen und Kamp-Bornhofen machte. Hunderte Impfungen wurden dort verabreicht. Unsere Zeitung war in Singhofen dabei.