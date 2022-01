Mit beeindruckenden 100 Prozent der Stimmen der anwesenden Mitglieder der Freien Wähler und der CDU aus dem Rhein-Lahn-Kreis ist Udo Rau (53) in Miehlen zum gemeinsamen Landratskandidaten bei der Wahl am 13. März nominiert. Damit steht neben Jörg Denninghoff (SPD) nun auch offiziell ein zweiter Bewerber um den Posten an der Spitze der Kreisverwaltung fest.