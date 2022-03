Plus

Nie wieder Krieg! Mit diesem Wunsch sind die Nachkriegsgenerationen aufgewachsen. Nie wieder Krieg in Deutschland, in Europa. Seit Donnerstag ist er er da, der Krieg. In Europa und ganz nah. „Vielleicht wird unsere Welt danach nicht mehr dieselbe sein wie zuvor, aber wir alle haben es in der Hand, sie ein Stückchen besser zu machen“, sagt Corinna Schmidt. Leiterin der „Jungen Bühne Lahnstein“.