Jugendtreff wieder gestartet

Ahmad Al Refai, der zweite Vorsitzende des neuen Vereins, leitet den Jugendtreff im Haus der Familie, der seit Kurzem wieder am Start ist. Der Treff findet immer am zweiten Freitag im Monat statt. So auch am heutigen Freitag von 19 bis 22 Uhr.