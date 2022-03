Initiativen bündeln die Unterstützung für Menschen im Kriegsgebiet und auf der Flucht

Plus

Im Raum Diez/Limburg/Aar-Einrich haben sich Initiativen zusammengeschlossen, um die Hilfe für die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht zu bündeln. Mit der Ukraine-Soforthilfe mit Sammelstellen in Berndroth und Diez wurde ein weiterer Partner gefunden. Das Bündnis sammelt Sach- und Geldspenden für Kriegsregionen in der Ukraine. Mit Hilfe von Kontakten vor Ort werden die Hilfsgüter dahin gebracht, wo sie dringend gebraucht werden. Eine weitere Sammelstelle wurde in Schönborn eingerichtet. Besonders wichtig sind Desinfektionsmittel, Verbandsmittel, Verbandskästen und Medikamente. Benötigt werden noch Schlafsäcke, Decken, Taschenlampen, Batterien, Babynahrung sowie haltbare Lebensmittel.