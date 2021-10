Landrat Frank Kilian aus dem Rheingau-Taunus-Kreis weist darauf hin, dass laut dem Einsatzbefehl des Landes Hessen ab Dienstag, 9. Februar, die Impfzentren in allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten aktiviert werden. „Das bedeutet, dass an diesem Dienstag auch das Impfzentrum des Rheingau-Taunus-Kreises in Eltville öffnet“, berichtet der Landrat.