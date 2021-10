Im Fokus: Der Einklang mit der Natur

Die Klasse 8b der Realschule plus im Aartal in Hahnstätten hat im Rahmen von RZ-Klasse, dem Medienprojekt der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, Jouke Landman interviewt, Regionalleiter Nord der Süwag Energie AG. Vorausgegangen war ein Wettbewerb zum Thema „nachhaltige Energieerzeugung“, den die Schüler gewonnen haben.

Seit wann gibt es die Süwag, Herr Landman?

Wir blicken auf 100 Jahre Erfahrung in der Energieversorgung zurück. Die Süwag wurde 2001 gegründet und feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag.

Wer sind die Vorstände?

Vorstände sind Dr. Markus Coe-nen, der für die Ressorts Finanzen, Einkauf, Netz, Recht, Revision und IT verantwortlich ist, und Mike Schuler, der für die Ressorts Vertrieb, Erzeugung, Strategie, Personal und Kommunikation verantwortlich ist.

Wie lange arbeiten Sie schon bei der Süwag?

Ich arbeite schon seit 30 Jahren bei der Süwag, auch schon, als sie noch einen anderen Namen trug.

Was ist Ihr Ausbildungsberuf?

Einen Ausbildungsberuf habe ich nicht. Ich studierte Elektrotechnik.

Wie groß ist das Unternehmen?

Die Süwag versorgt Gebiete in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Unser Versorgungsgebiet ist knapp 5200 Quadratkilometer groß, also zweimal so groß wie das Saarland.

Wie viel Umsatz macht die Süwag jährlich?

Wir haben im Jahr 2020 etwa 1,9 Milliarden Euro umgesetzt.

Wie viel Geld investiert die Süwag?

Die Süwag investiert in den nächsten drei Jahren voraussichtlich circa 400 Millionen Euro in den Regionen, beispielsweise in den Ausbau der Netze und in die Digitalisierung.

Wird durch den Betrieb auch der Umwelt geschadet?

Die Süwag erzeugt ihren Strom weitestgehend aus regenerativen Energien. Bei der Herstellung und dem Transport von Strom wird auch leider immer die Umwelt leicht beeinträchtigt. Wir versuchen, Umweltschutz und Energieversorgung in Einklang zu bringen. Darauf legen wir großen Wert, so ist zum Beispiel auch unser Umweltmanagement nach EMAS zertifiziert.

Welche Stromquelle empfehlen Sie einer vierköpfigen Familie, die auf 150 Quadratmetern wohnt?

Die Wahl des Stromtarifs ist immer von verschiedenen Faktoren abhängig. Dabei ist es am besten, eine klimaneutrale Stromquelle zu wählen wie zum Beispiel Windkraft, Wasserkraft oder eine Fotovoltaikanlage. Bei einer PV-Anlage ist ein Speicher im Keller vorteilhaft, da bei Nacht keine Energie aus der Sonne gewonnen werden kann.

Mit welchem Ökostrom kann man das meiste Geld verdienen?

Windkraft ist eine lukrative Energie, die am besten als Gemeinschaftsprojekt zu realisieren ist. Es gibt viele Voruntersuchungen, bevor ein solches Projekt starten kann, wie zu schützende Tierarten, Abstände, Lärm und Schattenwurf. Fotovoltaik ist ebenfalls lukrativ, aber abhängig von der Sonnenzeit.

Was war der größte Unfall im Betrieb?

Auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wird bei der Süwag generell sehr geachtet. Entsprechend liegt unsere Quote bei 1,6 Arbeitsunfällen pro eine Million Arbeitsstunden bei Mitarbeitern der Süwag sowie deren Partnerfirmen. Auch wenn wir aufgrund zahlreicher Präventivmaßnahmen nur sehr wenig Arbeitsunfälle haben, arbeiten wir stetig daran, die Zahl weiter zu senken. Deshalb haben wir die Kampagne „Mission Zero“ ins Leben gerufen – Zero steht für null Arbeitsunfälle –, und dafür wurden zahlreiche Maßnahmen entwickelt wie beispielsweise Safety Walks auf Baustellen, um Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen.

Wie viele Auszubildende gibt es jährlich?

In diesem Jahr haben 35 junge Menschen ihre Ausbildung bei uns begonnen. Insgesamt haben wir aktuell über 100 Auszubildende.

Welche Berufe kann man in Ihrem Unternehmen erlernen?

Die Süwag bietet Ausbildungsplätze ab einem Abschluss mit der Mittleren Reife an. Damit kann man bei der Süwag verschiedene Ausbildungen machen wie Kauffrau/-mann für Büromanagement, Industriekauffrau/-mann, ElektronikerIn für Betriebstechnik und FachinformatikerIn für Systemintegration. In diesen Bereichen suchen wir immer zahlreiche Bewerber. Für Fragen zu unseren Ausbildungen gibt es separate Ansprechpersonen. Die Kontaktdaten sind unter suewag.com/ausbildung zu finden.

Wie lange dauert beispielsweise eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik?

Diese Ausbildung dauert im Normalfall 3,5 Jahre, sie kann aber bei besonders guten Leistungen verkürzt werden.

Woher kommt der Strom in Ihrem Haus?

Der Strom in meinem Haus kommt aus einer regenerativen Energiequelle, denn ich habe mich bewusst für ökologischen Strom entschieden.

Wie viel Strom verbrauchen Sie?

Wir haben einen ziemlich hohen Verbrauch von circa 12 000 kWh im Jahr, weil ich auch mit Strom heize über eine Wärmepumpe und ein Hybridfahrzeug fahre, das zur Hälfte mit Strom angetrieben wird.

Haben Sie Kinder? Wie wichtig ist es Ihnen, welche Umwelt Sie diesen hinterlassen?

Meine Frau und ich haben zwei mittlerweile erwachsene Kinder. Entsprechend ist es mir wichtig, eine saubere Umwelt zu hinterlassen, ich achte in meinem Handeln oft darauf. Bereits beim Bau unseres Hauses haben wir darauf geachtet, energieneutral zu bauen. Dennoch esse ich auch gern mal einen Burger oder grille Fleisch. Dabei achte ich wiederum auf den regionalen Einkauf beim Landwirt in Burgschwalbach. Ab und an kaufe ich aber auch Fleisch im Discounter. Unser Obst und Gemüse bekommen wir regional und saisonal mit der Obst- und Gemüsekiste. Das ist eine tolle Sache, obwohl man natürlich nicht immer Lust darauf hat.