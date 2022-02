Die Glasfaserhauptverteiler (PoP

Hauptverteiler aufgestellt und Servicepunkt eingerichtet

Point of Presence) wurden in Hahnstätten, Niederneisen und Oberneisen bereits aufgestellt und werden in den nächsten Wochen gekennzeichnet. Dort laufen alle Glasfaseranschlüsse der Gemeinden zusammen. Seit November gibt es zudem einen Servicepunkt des Glasfaseranbieters in Hahnstätten in der Aarstraße 45.