Geister aufspüren ist sicher eine Aufgabe, die Hunde nicht jeden Tag gestellt bekommen. Am Samstag allerdings ist passend zu Halloween ein guter Riecher gefragt. Denn der Förderverein tiergestützte Intervention RLP bietet mit einer besonderen Aktion in Eitelborn Gruselspaß für Zwei- und Vierbeiner an.