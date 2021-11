Hahnstätter Advent am 26. November mit 2-G-Regel

Nach der Zwangspause, bedingt durch Corona, gibt es in diesem Jahr wieder einen Hahnstätter Advent auf dem Dorfplatz am Dorfgemeinschaftshaus. Am Freitag, 26. November, lädt die Gemeinde ab 16 Uhr die Bürger dazu ein, sich gemeinsam am festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf die Adventszeit einzustimmen.