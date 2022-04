Großes Fest im Sommer: Termine in diesem Jahr

Der Verein gab in der Versammlung die Termine für 2022 bekannt: So gibt es am Ostermontag, 18. April, erstmals seit zwei Jahren wieder die beliebte Osternestsuche im Märchenwald, die der „Freundeskreis der Kinder“ ausrichtet. Das 60-jährige Bestehen soll im Sommer groß gefeiert werden.