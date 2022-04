Gesetz erlaubt Aufbau entlang von Autobahnen und Schienen

Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien oder Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erlaubt in der Fassung von 2021 den Aufbau einer Freiflächen-Solaranlage, die sich „auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen, und wenn die Anlage in einer Entfernung von bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet worden und innerhalb dieser Entfernung ein längs zur Fahrbahn gelegener und mindestens 15 Meter breiter Korridor freigehalten worden ist.“ Wenn es die Gegebenheiten vor Ort erfordern, kann der Korridor auch innerhalb des Geltungsbereichs einer bis an die Straße gehenden Anlage liegen.