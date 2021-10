Erneute Kontrolle zur Erhöhung der Zweiradsicherheit: Beamte der Polizeiinspektion Bad Ems haben am Freitag von 10 bis 18 Uhr Motorräder in Dausenau, B 260, und im Gelbachtal, L 325, in beiden Fahrtrichtungen überprüft. Ziel war es, die Eignung der Fahrzeugführer und den technischen Zustand der Motorräder zu prüfen. Weiter wurde die Möglichkeit genutzt, mit den Zweiradfahrern Präventionsgespräche zu führen.