„Der Frieden ist ein zarter Klang“ ist der Titel eines Konzerts am Samstag, 23. April, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Klingelbach. Die Veranstaltung im Rahmen des Dialogs Aar-Einrich ist eine künstlerische Meditation über den Frieden in den Menschen und der Welt.

Die Musik und Texte werden von mehr als 20 Künstlern und Künstlerinnen vorgetragen. Mit dabei sind: Kurt Hummel, Marianne Schröter, Takashi Johrden, Mirjam Usbeck, Alea Horst, Duo Herzwind, Bartel Meyer, Björn Meindl, Andreas Fuchs, Yannick Monot, No Name Of Time, Alfred Weber, Jentellmen, Harry Fenzl sowie Matthias Frey. Der Eintritt zu der Veranstaltung in Klingelbach ist frei. up